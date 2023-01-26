фото: Володин. Саратов

Строительство Южного обхода Саратова завершится в 2026 году. Об этом стало известно в ходе прошедшей вчера видеоконференции.

Обход должен замкнуть кольцо вокруг одной из самых больших агломераций в России – Саратовской, которая включает города Саратов и Энгельс, где проживает более 1 млн 200 тыс. человек, соединившись с трассой Саратов-Озинки. Протяженность Южного обхода предварительно составит 41,9 км, включая 11-километровый мост через Волгу.

В обсуждении реализации масштабного проекта приняли участие Вячеслав Володин, зампред правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, руководитель Росавтодора Роман Новиков и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На совещании также обсудили вопросы реализации федеральных программ в регионе:

- приведение в нормативное состояние дорог,

- строительство обхода вокруг Пугачева,

- реализацию программы БКД в рамках Саратовской агломерации.

Было принято решение снизить срок реализации проекта до трех лет, обеспечив ввод в эксплуатацию к 2026 году; прилежащие дороги привести в нормативное состояние в ближайшие два года (к 2025) и завершить работы по Северному обходу города Саратова, с вводом в эксплуатацию в ноябре 2023 года.

Вячеслав Володин высказал слова благодарности Марату Хуснуллину за поддержку региона, отметив, что подходы и эффективность в работе Росавтодора на порядок выше, чем у областных дорожных организаций.

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