В Саратовской области прокуратура проверит зарплаты врачей и педагогов. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По поручению прокурора области Сергея Филипенко организована проверка соблюдения трудовых прав врачей и педагогов на получение зарплаты. Надзорное ведомство даст оценку законности действий работодателей и региональных органов власти.

В федеральных СМИ появились сообщения о том, что 75 процентов врачей признались, что их зарплата не достигла уровня, установленного президентом страны еще майскими указами 2012 года.

Кроме того, 23 декабря 2022 года было подписано постановление правительства Саратовской области о повышении средней зарплаты:

- педагогическим работникам общеобразовательных организаций, педагогическим работникам, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподавателям и мастерам производственного обучения профессиональных образовательных организаций, работникам учреждений культуры, среднему медицинскому персоналу и социальным работникам – до 36 880 рублей в месяц;

- педагогическим работникам дополнительного образования детей – до 37 535 рублей в месяц;

- педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций – до 33 856 рублей в месяц;

- врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг) – до 73 760 рублей в месяц.

Прокуратура даст оценку законности действий работодателей и региональных органов власти по исполнению этого постановления.

В случае нарушения трудовых прав данных категорий работников на получение зарплаты в соответствии с постановлением от 23 декабря 2022 года граждане вправе обратиться в прокуратуру области по телефону горячей линии: 8 (8452) 49-66-78.

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