Семерых молодых саратовцев осудили за ультраправый экстремизм

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сегодня, 26 января, в Саратове семерых молодых людей осудили за радикальные неонацистские взгляды, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснило следствие и доказал суд, в 2020 году четыре юных саратовца решили создать экстремистское сообщество, позже в их ряды влилось еще три человека. На момент совершения преступлений подсудимым-участникам группы было от 16 до 22 лет, все они являлись сторонниками радикальных ультраправых взглядов.

Как сообщили в СК, с 16 декабря 2020 года по 27 мая 2021 года молодые люди совершили тяжкие преступления против жизни и здоровья пятерых саратовцев и безопасности общества, конституционного строя и государства.

Нападения совершались в том числе и с применением оружия и предметов, конструктивно схожих с ним. Неонацисты стали фигурантами дел о создании экстремистского сообщества и участии в нем; возбуждении ненависти и вражды, унижении достоинства; угрозе убийством, хулиганстве и публичным призывам к экстремизму.

Три подсудимых, на момент совершения преступлений не достигшие совершеннолетия, получили по 2,5 года лишения свободы общего режима, остальные четверо получили от 10 до 13 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Как уточнили «Комсомолке» в пресс-службе следкома по региону, экстремистское сообщество не было связано с ультраправыми сетями и организациями со схожими взглядами в России или зарубежом.

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