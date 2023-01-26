фото: правительство Саратовской области

Роман Бусаргин потребовал ускорения ремонта дорог и возрождения отмененных маршрутов. Об этом сообщает правительство Саратовской области.

Комплексный ремонт дорог в 2022 году позволил восстановить пассажирское движение по пяти маршрутам. Об этом глава региона Роман Бусаргин сообщил на заседании Правительства области.

По словам губернатора, ремонт дорог нужно сопровождать развитием общественного транспорт, а с учетом будущего ремонта число маршрутов должно увеличиться.

— Будем возвращать ранее отмененные маршруты, чтобы люди могли добираться между райцентрами, из села в город, — высказался Бусаргин.

Губернатор поручил профильному министру Алексею Петаеву проанализировать, на каких участках дорог ещё можно запустить движение пассажирских автобусов – с учётом объёма ремонта, который запланирован на этот год.

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