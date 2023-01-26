В Аткарске установили памятник бывшему главе города Федору Павлюкову

фото: «Аткарская Газета»

В Аткарске на центральной улице города открыли памятник бывшему главе города Федору Павлюкову. Об этом сегодня сообщили в районной администрации.

Федор Иванович Павлюков в 1894-1917 годах был главой Аткарской городской управы, и фактически заново его отстроил после крупного пожара, который случился в 1870 году.

Памятник установлен на пересечении улиц Советской и Ленина, и сегодня, 26 января, состоялось его торжественное открытие. Было организовано оригинальное театрализованное представление, благодаря которому жители Аткарска смогли узнать, чем отличился городской голова, как Аткарск из захолустья превратился в развивающейся город, в котором появились школы и училища, выдающийся парк, благоустроенные тротуары и прекрасные здания.

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