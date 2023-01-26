Саратовская мэрия заберет три участка для развития сети трамвая №8

Фото: Архив КП

Администрация Саратова изымет земли и квартиры для муниципальных нужд, в том числе, развития трамвайного транспорта в городе. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте городского правительства за подписью Лады Мокроусовой.

Так, для развития трамвайного маршрута №8 от остановки «стадион Волга» до Комсомольского поселка администрация Саратова забирает право собственности на три земельных участка общей площадью в 366 кв.м. в районе пересечения проспекта Энтузиастов и 7-ой Нагорной улицы.

Помимо этой территории, муниципалитет национализирует около 6,5 тысяч «квадратов» земли и многоквартирные дома вместе с 69 квартирами, которые в них расположены.

Изъятию подлежат адреса:

- Железнодорожная, 20 (в селе Александровка Гагаринского района)

- Новая, 2 (Зоринский, Гагаринский район)

- Ленина, 1 (Расково, Гагаринский район)

- Рабочая, 2 (Фрунзенский район, частный сектор)

- Маркина, 55 (Тепличный, Заводской район)

- Брянская, 34 (Заводской район)

Цель возвращения этих территорий в собственность города указана как «для муниципальных нужд» без пояснений.

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