Саратовская мэрия заберет три участка для развития сети трамвая №8

Фото: Архив КП
Администрация Саратова изымет земли и квартиры для муниципальных нужд, в том числе, развития трамвайного транспорта в городе. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте городского правительства за подписью Лады Мокроусовой.
Так, для развития трамвайного маршрута №8 от остановки «стадион Волга» до Комсомольского поселка администрация Саратова забирает право собственности на три земельных участка общей площадью в 366 кв.м. в районе пересечения проспекта Энтузиастов и 7-ой Нагорной улицы.
Помимо этой территории, муниципалитет национализирует около 6,5 тысяч «квадратов» земли и многоквартирные дома вместе с 69 квартирами, которые в них расположены.
Изъятию подлежат адреса:
- Железнодорожная, 20 (в селе Александровка Гагаринского района)
- Новая, 2 (Зоринский, Гагаринский район)
- Ленина, 1 (Расково, Гагаринский район)
- Рабочая, 2 (Фрунзенский район, частный сектор)
- Маркина, 55 (Тепличный, Заводской район)
- Брянская, 34 (Заводской район)
Цель возвращения этих территорий в собственность города указана как «для муниципальных нужд» без пояснений.
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