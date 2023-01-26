Роман Бусаргин: если не растут зарплаты у жителей, они уменьшаются у глав районов

фото: Пул Z 64

Роман Бусаргин заявил, что если не растут зарплаты у жителей, то они уменьшаются у глав районов. В ходе заседания правительства губернатор Роман Бусаргин дал поручение разработать полный перечень критериев оценки эффективности глав муниципалитетов по KPI.

Разработку системы возложат на совет муниципальных образований, депутатов регионального парламента, министерство экономики и территориального развития.

В число ключевых показателей вошли уровень заработной платы, демография, участие в нацпроектах и госпрограммах, наполняемость бюджета, темпы реализации региональных программ.

— Уверен, система оценки эффективности станет для глав стимулом работать лучше, грамотно подбирать заместителей, заботиться о людях. Правило будет для всех одно: если не растут зарплаты у жителей, они уменьшаются у вас, — резюмировал губернатор.

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