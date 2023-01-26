В Саратове снесут три аварийных дома. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сегодня, 26 января, на сайте городской администрации опубликовано постановление о сносе трех аварийных зданий в двух районах города.
В Волжском районе Саратова снесут одноэтажные дома по адресам: Горького, 88 (лит. А, А1, а) и Соколовский переулок, 14. Снесут и здание в Заводском районе — пятиэтажный дом 1966 года по адресу ул. Васильковская, 19.
У жильцов по закону есть три месяца на расселение из квартиры. Здания обязуются снести до 1 февраля 2025 года.
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