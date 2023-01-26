За сутки в Саратовской области выявлено 99 случаев Covid-19

В Саратовской области по состоянию на 26 января за сутки выявлено 99 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, напомним, вчера эта цифра составляла 95 человек.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове - 52, Балаковском районе - 24, Энгельсском - 9.

Общее количество заболевших в регионе составляет 303285 человек. Выздоровел с начала эпидемии 296571 человек, за сутки - 13.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 4, с признаками ОРВИ - 94, с бессимптомным течением - 1.

Пациентами до 17 лет стали 18 человек, 18-29 лет – 16, 30-49 лет – 23, 50-64 лет – 19, 65 и старше – 23.

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