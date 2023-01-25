В Саратовской области два детских сада закрылись на карантин. Информацию сообщили в Министерстве образования Саратовской области.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ два детских сада, находящиеся в Самойловском и Озинском районах закрылись на карантин. Чаще стали закрывать и школьные классы — число достигло 69 в 25 школах 8 районов области.

На карантине ушла и одна группа ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» Саратова.

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