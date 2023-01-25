В Саратовской области более двух тысяч тонн новогодних елок измельчат в специальном шредере

Более двух тысяч тонн новогодних елок планируют измельчить в специальном шредере. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Представитель АО «Ситиматик» Александр Зимин рассказал, что все новогодние елки, собранные с контейнерных площадок измельчат с помощью шредера, способного превратить их в щепки. Полученное сырье используется в качестве техногрунта и для пересыпки на полигоне для ТКО. Загрязненные деревья также измельчаются. За два-три они перепреют естественным образом.

На Энгельсский МСК привозят елки из Саратова, Энгельсского района и других районов Левобережья. На Балаковский комплекс поступают отходы из Балаково, Пугачева и других муниципалитетов.

- Использованные новогодние елки, не являются в традиционном понимании твердыми коммунальными отходами, их увозят мусоровывозящие организации, но отправлять елки в мусорные баки запрещено, ведь они могут их сломать. Лучше оставлять ненужные деревья на специально оборудованных площадках и в специальные бункеры для КГО. Мишуру и скотч с елки лучше убрать заранее, - напомнил саратовцам Денис Ефимов, начальник отдела по работе с Регоператором по обращению с ТКО министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

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