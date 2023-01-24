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НовостиОбщество24 января 2023 9:08

На ремонт одного трамвайного маршрута в Саратове потратят почти 3 миллиарда рублей

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове СГЭТ ищет подрядчика на реконструкцию трамвайного маршрута №9, соответствующая документация появилась вчера, 23 января, на портале Госзакупок.

Работы по реконструкции оценивают в 2,7 миллиарда рублей, источник финансирования не указан. Победителя конкурса назовут 15 февраля.

За 2023 год выигравшая тендер компания должна приступить к реконструкции путей, проводов и пяти трамвайных станций от Детского парка до завода зуборезных станков. Сроки работ могут быть сдвинуты, если в проект будут вноситься изменения.

Гарантийный период всех перечисленных ремонтных работ должен составлять пять лет.

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