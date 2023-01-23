В Саратове щенок три дня провел в запертой квартире без еды

фото: Пыхалова Юлия, архив «КП»

В Волжском районе Саратова щенок три дня провел в квартире без еды. Об этом сообщает УМВД по Саратову.

Жители дома № 12 по улице Валовая спустя три дня смогли освободить щенка из запертой квартиры. Соседи обратили внимание на вой животного за дверью одной из квартир и постарались ему помочь.

Неравнодушные граждане обратились в полицию. Правоохранители нашли хозяйку квартиры и попросили освободить животное.

Сейчас щенка забрали соседи. Теперь его отвезут на необходимые прививки, после чего будут искать хозяев.

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