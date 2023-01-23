фото: ТГ-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV»

Александр Янклович рассказал о наступлении саратовцев в зоне СВО и о первых потерях. Об этом сообщает телеграм-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV»

Герой России Александр Янклович вместе с другими волонтерами побывали на передовой. — Парни вгрызаются в землю на своих позициях. То, что мы там увидели, вселяет не просто надежду, а полную уверенность в нашей победе. В момент нашего приезда в зоне ответственности полка началось наступление наших войск. Меня – человека военного – сложно удивить, но увиденное количество боевой техники, артиллерии и авиации поражает — высказался депутат Саратовской областной думы.

По словам Янкловича, есть и трагичные новости. В полку появились первые потери — погибли два бойца.

— Держитесь, парни. Уверены в вас. Все получится! Ангела вам хранителя! — пишет Герой России.

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