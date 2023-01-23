Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 января 2023 6:51

Александр Янклович рассказал о наступлении саратовцев в зоне СВО и о первых потерях

Евгений Бадиков
фото: ТГ-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV»

фото: ТГ-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV»

Александр Янклович рассказал о наступлении саратовцев в зоне СВО и о первых потерях. Об этом сообщает телеграм-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV»

Герой России Александр Янклович вместе с другими волонтерами побывали на передовой. — Парни вгрызаются в землю на своих позициях. То, что мы там увидели, вселяет не просто надежду, а полную уверенность в нашей победе. В момент нашего приезда в зоне ответственности полка началось наступление наших войск. Меня – человека военного – сложно удивить, но увиденное количество боевой техники, артиллерии и авиации поражает — высказался депутат Саратовской областной думы.

По словам Янкловича, есть и трагичные новости. В полку появились первые потери — погибли два бойца.

— Держитесь, парни. Уверены в вас. Все получится! Ангела вам хранителя! — пишет Герой России.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.