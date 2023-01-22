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НовостиЗдоровье22 января 2023 11:40

В Саратовской области за сутки ковидом заболело еще 87 человек

Роман Хвалин

В Саратовской области выявили еще 87 пациентов с коронавирусом, сообщили в региональном штабе по борьбе с инфекцией.

Большинство случаев зафиксировали в Саратове – 29, Балаковском районе – 20, в ЭМР – 16. Вчера было обнаружено на восемь случаев меньше – всего 79 больных в губернии.

20 человек из заболевших за минувшие сутки старше 50 лет, 19 – пенсионеры старше 65. Всего пятеро заразившихся имеют симптомы пневмонии, остальные 82 переносят ковид как простуду.

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