В Саратовской области за сутки ковидом заболело еще 87 человек

В Саратовской области выявили еще 87 пациентов с коронавирусом, сообщили в региональном штабе по борьбе с инфекцией.
Большинство случаев зафиксировали в Саратове – 29, Балаковском районе – 20, в ЭМР – 16. Вчера было обнаружено на восемь случаев меньше – всего 79 больных в губернии.
20 человек из заболевших за минувшие сутки старше 50 лет, 19 – пенсионеры старше 65. Всего пятеро заразившихся имеют симптомы пневмонии, остальные 82 переносят ковид как простуду.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.