Новый саратовский индустриальный парк ожидает появления семи резидентов со своим производством на площадке

Фото: пресс-служба правительства Саратовской области

Сегодня, 20 января, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин работал на заседании по вопросу создания индустриального парка в саратовском поселке Соколовый (Гагаринский район города). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как доложили главе губернии, сейчас с управляющей компанией заключен договор аренды на землю в Соколовом площадью 84 гектара – на этой территории появится административно-бытовой блок. УК будет обслуживать общую территорию парка уже после запуска проекта и прихода всех резидентов.

Саратовским проектом уже заинтересовались семь потенциальных резидентов, желающих разместить на территории «Столыпинского» свое производство. В их числе действующие российские компании, желающие расширять свою географию.

Территорию «Столыпинского индустриального парка» поделят на участки различной площади – на первом этапе резидентам будет предложено взять их у УК в аренду, исходя из своих потребностей в необходимом количестве «квадратов».

Когда индустриальный парк будет достроен, резиденты смогут выкупать землю. Также готовится техническое задание к проектировочным работам по подводу коммуникаций и строительству внутренних дорог.

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