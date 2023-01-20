фото: МЧС

В центре Саратова загорелась квартира - эвакуированы 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сегодня, 20 января, примерно в 6:00 на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о пожаре в Саратове. В доме №22 по улице Московской горела двухкомнатная квартира на первом этаже. Сообщается, что площадь пожара составила 22 кв.м. Тушением огня занимались два расчета пожарной охраны.

Из дома эвакуированы двое взрослых и ребенок, еще троих пожарные вывели из задымленной зоны с помощью спасательных устройств. К счастью, обошлось без пострадавших.