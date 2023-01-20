Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 5:22

Володин призвал прокуратуру обратить внимание на раздачу участков в центре Энгельса

Землю в Энгельсе отдавали в аренду, а не через аукцион
Наталия Калинина
Вячеслав Володин в Энгельсе

Вячеслав Володин в Энгельсе

Вячеслав Володин призвал прокуратуру обратить внимание на раздачу участков в центре Энгельса, о чем сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

- В Энгельсе чиновники отдавали землю в аренду, а не через аукцион. При этом одни участки стояли дорого, а другие – смешную сумму. За 18 га просили 8 миллионов, а 0,25 га обошлись в 16 миллионов в год. Прокуратура должна обратить внимание на такую ситуацию.

В первую очередь муниципальные земельные участки должны идти на снос ветхого и аварийного жилья, детям-сиротам и погорельцам, – отметил Вячеслав Володин.