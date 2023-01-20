Вячеслав Володин в Энгельсе

Вячеслав Володин призвал прокуратуру обратить внимание на раздачу участков в центре Энгельса, о чем сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

- В Энгельсе чиновники отдавали землю в аренду, а не через аукцион. При этом одни участки стояли дорого, а другие – смешную сумму. За 18 га просили 8 миллионов, а 0,25 га обошлись в 16 миллионов в год. Прокуратура должна обратить внимание на такую ситуацию.

В первую очередь муниципальные земельные участки должны идти на снос ветхого и аварийного жилья, детям-сиротам и погорельцам, – отметил Вячеслав Володин.