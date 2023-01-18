В Заводском районе Саратова автобус насмерть придавил рабочего

Фото: Областная служба спасения Саратовской области

Сегодня днем, 17 января, в Заводском районе Саратова погиб рабочий. Об этом сообщает Облспас.

На пульт 112 сообщение о несчастном случае в автотранспортном депо поступило в 16:02. В ведомстве рассказали, что мужчина оказался между колесом и автобусом и получил тяжелые травмы – несмотря на помощь реаниматологов из «скорой» и сотрудников региональной службы спасения рабочий скончался.

Инцидентом займутся в Следственном комитете по Саратовской области.

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