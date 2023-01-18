Депутаты Саратовской областной думы собираются ужесточить ответственность перевозчиков

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Сегодня, 18 января, в Саратовской областной думе состоялось заседание комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики под председательством Александра Бурмака.

Депутаты рассматривали законопроект, согласно которому предлагаются дополнительные основания для обращения в суд с целью прекращения действий свидетельства на право осуществления перевозок в связи с нарушениями перевозчиками расписания и характеристик транспортных средств.

В своем выступлении председатель городской комиссии по ЖКХ, депутат Саратовской городской думы Вячеслав Тарасов предложил обращаться в суд в случае многократных нарушений установленных правил перевозчиками. По словам депутата, данная практика уже реализована в других регионах России, например в соседней Волгоградской области.

Депутат Дмитрий Полулях задал вопрос, не является ли данный законопроект дублированием Федерального Закона 220, и каким образом перевозчики предоставляют комитету отчетность.

Тарасов пояснил, что согласно ФЗ, пункт о ежеквартальной отчетности утратил силу, так как ранее был прецедент, когда в суде отчетность перевозчика «Экотранс» рассматривалась более года. На текущий момент контролем занимается комитет муниципального контроля и КДХ.

Старший помощник прокурора Саратовской области Иван Гусев поддержал законопроект, потому что «на текущий момент перевозчикам проще заплатить штраф и нарушать дальше. Это делается умышленно» — считает Гусев.

Министр соцзащиты Сергей Егоров так же высказался в поддержку законопроекта, но упомянул, что у парламентариев нет желания «травить» перевозчиков.

— Суть в чем - чтобы услуга была качественной. Автобусы были с печками, окна целые. А на текущий момент жалоб и недовольства жителей очень много. Чтобы нерадивого перевозчика простимулировать, инструментов у власти нет. Но мы не самоубийцы, чтобы устраивать им травлю — пояснил Егоров.

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