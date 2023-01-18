Стало известно расписание ЕГЭ в Саратовской области на 2023 год

Фото: Архив КП

В Саратовской области утверждено расписание Единого государственного экзамена в 2023 году, сообщили в министерстве образования региона.

В текущем году ЕГЭ будет организовано в три этапа – досрочный пройдет с 20 марта по 19 апреля, основной – с 26 мая по 1 июля, дополнительный – с 6 по 19 сентября.

Заявления на участие в Едином госэкзамене принимаются до 1 февраля. В них надо назвать «дополнительные» дисциплины, которые собирается сдавать участвующий, обязательным является тестирование по русскому языку и математике.

С расписанием экзаменов по различным предметам можно ознакомиться ниже.

Министерство образования Саратовской области

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