Стало известно расписание ЕГЭ в Саратовской области на 2023 год

Фото: Архив КП
В Саратовской области утверждено расписание Единого государственного экзамена в 2023 году, сообщили в министерстве образования региона.
В текущем году ЕГЭ будет организовано в три этапа – досрочный пройдет с 20 марта по 19 апреля, основной – с 26 мая по 1 июля, дополнительный – с 6 по 19 сентября.
Заявления на участие в Едином госэкзамене принимаются до 1 февраля. В них надо назвать «дополнительные» дисциплины, которые собирается сдавать участвующий, обязательным является тестирование по русскому языку и математике.
С расписанием экзаменов по различным предметам можно ознакомиться ниже.
Министерство образования Саратовской области
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