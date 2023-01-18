В саратовской облдуме министр предложил расширить предоставление льгот на оплату капремонта

В региональном парламенте обсудили льготы на оплату капремонта Фото: Евгений Бадиков

Сегодня, 18 января, в Саратовской областной думе состоялось заседание комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики под председательством Александра Бурмака.

Министр соцзащиты Сергей Егоров в ходе своего выступления на заседании представил законопроект, сутью которого является расширение числа граждан, которые могут претендовать на получение льгот по оплате капитального ремонта

— Это касается граждан старше 70 лет из числа системы государственной ветеринарной службы, проживающих и работающих в сельской местности, а также инвалидов 3-й группы и пострадавших в ходе техногенных катастроф. В случае принятия закона право на эту поддержку возникнет еще у 2662 граждан, — доложил министр

Также предлагалось учитывать при субсидиях на оплату ЖКУ разведенных многодетных родителей. В таком случае министр высказал инициативу давать льготу обоим бывшим супругам.

Председатель комитета Александр Бурмак уточнил у чиновника, знают ли все действующие льготополучатели о своей возможности платить за капитальный ремонт по сниженному тарифу. Министр Егоров в ответ заметил, что информация об этом размещается на всех возможных площадках – на радио, телевидении и интернет-сайте. Чиновниками подготовлен пофамильный список льготников.

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