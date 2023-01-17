Сборка китайских электрокаров в Энгельсе – экс-губернатор Аяцков ожидает 50 тысяч машин с конвейера ежегодно

Презентация электромобиля Alfarus правительству губернии в январе этого года Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Бывший губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков уверен, что новое предприятие в Энгельсе, собирающее электромобили по лицензии китайского автоконцерна FAW, сможет выпускать по 50 тысяч машин ежегодно. Об этом Аяцков, ныне директор Центра развития Саратовской агломерации и индустриальных парков, заявил на заседании промышленного комитета облдумы.

Чиновник считает, что такие показатели возможны, если в Саратовской области производство электрокаров будет полностью локализовано. Также, по мнению Аяцкова, продукция нового завода будет потенциально интересна в российских городах-миллионниках.

- Только Москва готова взять порядка 50 тысяч автомобилей. Санкт-Петербург, Самара и другие города — это будущее, - высказался бывший глава губернии.

Директор предположил, что полный переход на саратовские комплектующие в автомобилях Alfarus может занять до пяти лет. При этом Аяцков уточнил, что не уверен, согласятся ли на такой шаг китайские инвесторы.

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