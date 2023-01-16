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НовостиОбщество16 января 2023 12:43

Глава Саратова в 2023 году обещала организовать отдых детям на Черноморское побережье

Наталия Калинина
Отдыхающие на берегу Черного моря

Отдыхающие на берегу Черного моря

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Саратова в 2023 году обещала организовать отдых детям на Черноморское побережье. Лада Мокроусова поделилась планами в сфере труда и соцподдержки в своем телеграм-канале. Дополнительными мерами социальной поддержки в текущем году планируется охватить более 65 тысяч жителей Саратова.

За счет средств местного бюджета будет организован летний оздоровительный отдых на Черноморском побережье для детей из незащищенных категорий. В планах также создание в муниципальных учреждениях временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Более 2000 саратовцев примут участие в мероприятиях «Школы социальной активности для граждан старшего поколения». Выездные занятия Школы возобновятся летом 2023 года.

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