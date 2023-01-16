В Балаково вынесен приговор виновнику смертельного ДТП. 66-летнего местного жителя осудили за смертельную аварию, о чем 16 января сообщает региональная прокуратура. Мужчина насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.

Дорожный инцидент произошел вечером 26 октября 2022 года. Мужчина ехал на своем автомобиле Renault Logan по улице 30 лет Победы от Трнавской в сторону моста Победы. Скорость автомобиля была небольшой - около 57,5 километра в час. Перед пешеходным переходом водитель не затормозил и допустил наезд на женщину 1962 года рождения. От полученных травм последняя скончалась в машине скорой помощи.

Действия водителя квалифицировали по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд назначил мужчине наказание в виде 2,5 года колонии-поселения. Его также лишили прав на тот же срок после освобождения.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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