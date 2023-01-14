фото: Лиза Алерт

Пропавший три года назад саратовец найден мертвым. Об этом сообщает волонтерское движение "Лиза Алерт".

Саратовские волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" вчера, 13 января, сообщили о гибели пропавшего без вести 35-летнего Максима Миронова. Мужчина пропал без вести в августе 2019 года, среди особых примет указывались татуировки.

- Найден, погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты, - указано в официальном сообществе регионального отделения "Лизы Алерт" в социальных сетях.

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