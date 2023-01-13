В Саратове нашли живым мужчину, который пропал еще в сентябре

Фото: Поисковый отряд Лиза Алерт в Саратове
В Саратове нашли живым безвестно пропавшего горожанина Сергея Козлова. Об этом сегодня, 13 января, сообщает официальное сообщество «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».
Как напомнили волонтеры, в последний раз 60-летний саратовец в последний раз до этого выходил на связь 5 сентября.
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