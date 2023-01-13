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НовостиОбщество13 января 2023 13:47

В Саратове появится комиссия по вопросам студентов-целевиков

Роман Хвалин

Роман Бусаргин создал комиссию для расследования фактов неисполнения обязанностей студентами-«целевиками». Об этом сообщает в своем Телеграм-канале губернатор Саратовской области.

Возглавил комиссию вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области Игорь Пивоваров.

В их планах выявить ответственное должностное лицо за ненадлежащее исполнение договоров о целевом обучении.

Напомним, вчера Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поднял проблему, связанную с отказом студентов-«целевиков» возвращаться в свой район после учебы.

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