фото: Мининформ

Саратов готовится принять XXII молодежные Дельфийские игры России. Об этом информирует телеграм-канал министерства информации и печати.

По поручению Губернатора области Романа Бусаргина создан организационный комитет по подготовке и проведению XXII молодежных Дельфийских игр России, которые пройдут в Саратове с 21 по 26 апреля 2023 года. Зампред правительства министр образования области Михаил Орлов провел первое заседание комитета.

Для обсуждения организационных вопросов на заседание прибыл директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин.

— Дельфийские игры - крупное российское мероприятие в области культуры и искусства, которое развивается по двум направлениям: поддержка молодых талантов и патриотическое воспитание молодежи. Выбор Саратова местом проведения Дельфийских игр мы принимаем как подтверждение достижений региона на российском и международном культурном уровне, — отметил Михаил Орлов.

Саратов в третий раз удостоен чести принимать высокий форум искусств. Старт Российским молодежным Дельфийским играм был дан в Саратове в ноябре 1999 года. А в сентябре 2008 года наша область была столицей Вторых Всемирных Дельфийских игр.

— Развитие культуры и поддержка одаренных детей - безусловные приоритеты в работе исполнительной власти Саратовской области. В организации Дельфийских игр будет задействован весь потенциал учреждений образования и культуры Саратовской области и волонтерского движения, - подчеркнул Орлов.

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