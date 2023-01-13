В Саратове на два дня закроют переезд в Ленинском районе

В Ленинском районе Саратова на два дня перекроют переезд, сообщили в пресс-службе ПривЖД.
Так, железнодорожный переезд на 16-ом километре перегона Курдюм – Липовский будет недоступен для проезда с 8 утра 16 января до 20:00 17 января.
Объезд возможен под путепроводом на 21-ом километре того же перегона. В ПривЖД принесли извинения автомобилистам за неудобства и попросили заблаговременно планировать проезд.
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