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НовостиОбщество13 января 2023 11:01

В Саратове на два дня закроют переезд в Ленинском районе

Роман Хвалин

В Ленинском районе Саратова на два дня перекроют переезд, сообщили в пресс-службе ПривЖД.

Так, железнодорожный переезд на 16-ом километре перегона Курдюм – Липовский будет недоступен для проезда с 8 утра 16 января до 20:00 17 января.

Объезд возможен под путепроводом на 21-ом километре того же перегона. В ПривЖД принесли извинения автомобилистам за неудобства и попросили заблаговременно планировать проезд.

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