В аварии в Карелии разбилась 23-летняя чемпионка России по хай-дайвингу из Саратова

Фото: russiadive.ru

Вчера, 12 января, в автоаварии на федеральной трассе «Сортавала» погибла хайдайверша Лейла Салямова. Об этом сообщили в Российской федерации прыжков в воду, выражая соболезнования родным и близким девушки.

Лейла родилась 24 марта 1999 года в Саратове.

Прыжками в воду спортсменка начала заниматься в 2007 году, до 2017 года она занималась в саратовской СДЮСШОР №11. В 2012 году Салямова стала мастером спорта России, входила в состав сборной России по хай-дайвингу.

Девушка принимала участие в эстафете олимпийского огня зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. В том же году Салямова стала бронзовым призером Кубка России в синхронных прыжках с вышки, в 2015 – серебряным призером чемпионата страны.

В 2017 году, после окончания школы, спортсменка поступила в СГУ на факультет физкультуры и спорта.

– В декабре 2021 года Лейла Салямова стала первой российской спортсменкой, попавшей на квалификационный отбор к чемпионату мира по хай-дайвингу. По результатам соревнований заняла 18-е место и прошла квалификацию. В августе 2022 приняла участие в этапе соревнований по клифф-дайвингу, проходившем в сербском Мостаре, – сообщили в спортивной федерации.

Напомним, вчера днем, примерно в 13:30, на трассе «Сортавала» у города Лахденпохья столкнулись Mitsubishi Lancer и Volkswagen Tiguan, водитель и пассажирка японского седана погибли на месте от полученных травм.

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