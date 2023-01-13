Поздравление!

Сегодня, 13 января, Роман Бусаргин поздравил саратовских журналистов с Днем российской печати, его слова приводит пресс-служба правительства области.

- Уважаемые работники и ветераны саратовской журналистики! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! – пишет глава региона.

Губернатор отметил, что в нашей области очень яркие, талантливые журналисты с ответственной гражданской позицией и сильные СМИ, что подтвердил прошедший год. Благодаря их профессиональному уровню сохраняются стандарты саратовской журналистской школы.

Отдельную благодарность Роман Бусаргин выразил коллективам районных газет, чьи работы всегда держат жителей регионов в курсе актуальных новостей и общественно-политической повестки.

Глава региона пожелал саратовским журналистам крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов.

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