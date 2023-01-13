Утром в Ленинском районе Саратова горела фура - есть пострадавший. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сегодня, 13 января, рано утром в Саратове произошел пожар. Примерно в 6:11 поступило сообщение о возгорании фуры, припаркованной на проспекте Строителей. Огненная стихия охватила площадь в 15 квадратных метров.

Тушением занимались два расчета техники, пострадал один человек. Подробности уточняются.

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