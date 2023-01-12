В этом году Саратов снова проведет Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом»

Фото: Время Саратовское Z
В 2023 году Саратов проведет вторые Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Решение было принято еще на финальном событии соревнований в Москве в прошлом году.
– В этом году жителей на играх ждет спортивно-деловой марафон, который объединит представителей федеральной, региональной и муниципальной власти, бизнеса и некоммерческих организаций через спорт и здоровый образ жизни. Состязания пройдут как для командных, так и индивидуальных видов спорта, – отметили чиновники.
Напомним, в сентябре прошлого года в Саратове прошли первые всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». На церемонии открытия гостей и участников состязаний ждало красочное театрализованное шоу, а закончилось выступление концертом. Тогда на игры приехало более тысячи человек из разных регионов страны.
Роман Бусаргин подал заявку на повторное проведение игр в ноябре.
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