Роман Бусаргин на встрече

Роман Бусаргин встретился с мобилизованными из Саратовской области в одном из пунктов их временной дислокации, о чем сообщается в его Телеграм-канале.

- Ребята просили помочь по дому, оформить справки, документы. К тем, кому это необходимо, приходит соцработник, в МФЦ открыты дополнительные окна.

Все ранее утвержденные меры поддержки продолжают действовать.

На встрече были и личные вопросы от военных. Мобилизованные саратовцы просили помочь близким с лечением, жильем, трудоустройством. Все просьбы на личный контроль взяли профильные министры, - отметил Роман Бусаргин.

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