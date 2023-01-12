Роман Бусаргин на встрече
Роман Бусаргин встретился с мобилизованными из Саратовской области в одном из пунктов их временной дислокации, о чем сообщается в его Телеграм-канале.
- Ребята просили помочь по дому, оформить справки, документы. К тем, кому это необходимо, приходит соцработник, в МФЦ открыты дополнительные окна.
Все ранее утвержденные меры поддержки продолжают действовать.
На встрече были и личные вопросы от военных. Мобилизованные саратовцы просили помочь близким с лечением, жильем, трудоустройством. Все просьбы на личный контроль взяли профильные министры, - отметил Роман Бусаргин.
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