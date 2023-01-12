В Энгельсе простились с погибшим в зоне СВО Владимиром Даниловым

Скорбим

Сегодня, 12 января, в Энгельсе простились с погибшим Владимиром Даниловым. Как сообщили в пресс-службе администрации Энгельсского района, он погиб во время специальной военной операции на Украине.

Владимир Александрович Данилов родился и вырос в городе Энгельс. Здесь он окончил школу №9, а после получил специальность автослесаря в профессиональном лицее №23.

- По словам родных и близких, он всегда отличался ответственностью и дисциплинированностью, готовностью пожертвовать своими интересами ради других, - отмечается в сообщении.

Сегодня в родном городе прошли похороны солдата.

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