В Энгельсе простились с погибшим в зоне СВО Владимиром Даниловым

Скорбим
Сегодня, 12 января, в Энгельсе простились с погибшим Владимиром Даниловым. Как сообщили в пресс-службе администрации Энгельсского района, он погиб во время специальной военной операции на Украине.
Владимир Александрович Данилов родился и вырос в городе Энгельс. Здесь он окончил школу №9, а после получил специальность автослесаря в профессиональном лицее №23.
- По словам родных и близких, он всегда отличался ответственностью и дисциплинированностью, готовностью пожертвовать своими интересами ради других, - отмечается в сообщении.
Сегодня в родном городе прошли похороны солдата.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.