Мэр Саратова Лада Мокроусова потребовала провести перерасчет за отопление и проверить работу УК

Глава саратовской городской администрации Лада Мокроусова в своем Телеграм-канале отреагировала на жалобы жителей города после получения платежек за ЖКУ и многочисленных жалоб на работу энергетиков.

– По словам саратовцев, параметры теплоснабжения во многих домах снижаются, а цены за услуги значительно возросли.

Считаю, что в зонах понижения параметров теплоснабжения должен быть произведен перерасчет коммунальных платежей за отопление, а надзорными органами приняты соответствующие меры реагирования, – заявила Мокроусова.

Глава города также поручила провести проверку УК на предмет передачи актуальных сведений ресурсоснабжающим организациям, «с учетом понижения параметров теплоснабжения». По требованию Мокроусовой, ситуацию будут держать на контроле руководители территориальных подразделений Саратова.

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