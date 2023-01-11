В четверг снова не все саратовские школьники пойдут на занятия из-за холодов

Фото: Архив КП

Завтра, 12 января, из-за морозов отменят занятия в облцентре и Энгельсском районе, сообщили в Телеграм-каналах администраций.

Как и в первый учебный день после каникул, 9 января, завтра в школу могут не идти ученики 1-6 класса, обучающиеся в первую смену.

Чиновники напомнили, что учителя могут проводить дистанционные занятия в интернете и выкладывать задания школьникам для самостоятельного обучения на сайтах образовательных учреждений.

Напомним, сегодня, как и вчера, в школу не пошли все ученики в Саратовской области – занятия были отменены с 1 по 11 класс включительно.

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