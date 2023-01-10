В Саратове дали отопление в корпус школы № 77

Фото: Администрация Фрунзенского района

В Саратове дали отопление в будущий корпус школы № 77 во Фрунзенском районе, о чем сообщает его администрация.

Сегодня начала работу новая котельная, был дан запуск теплоносителя. Работы по реконструкции здания бывшего монтажного техникума реализуются при поддержке Вячеслава Володина.

Напомним, 6 декабря 2022 года, председатель облдумы Михаил Исаев посетил стройку школы №77 и заявил, что отапливать корпус учебного заведения начнут через две недели. Таким образом, пуск теплоносителя затянулся.