Жители Саратовской области более 5 тысяч раз поинтересовались мерами соцподдержки в сети

За 2022 год жители Саратовской области более 5 тысяч раз поинтересовались мерами социальной поддержки семей с детьми в сети. Об этом сообщили в региональном министерство труда и социальной защиты.

За отчетный период система автоматического мониторинга обращений зарегистрировала 5552 обращений в социальных сетях. 3566 сообщений были связаны с мерами социальной поддержки семей с детьми. Саратовцы задавали подобные вопросы по 9 раз в сутки

Ведомство также просили проконсультировать по компенсациям, льготам, качеству и доступности социальных услуг.

Обратиться со своим вопросом саратовцы могут и сегодня, на официальном сайте регионального министерства труда и социальной защиты social.saratov.gov.ru, а также в его в аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в «Телеграме» @Mintrud_saratov64.