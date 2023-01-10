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НовостиОбщество10 января 2023 18:20

Осужденная из Саратовской области заняла призовое место на фестивале народного творчества

Скульптура из бумаги «Бык» покорила жюри
Наталия Калинина
Скульптура "Бык"

Скульптура "Бык"

Осужденная из ИК-5 в Саратовской области заняла призовое место на фестивале народного творчества, о чем сообщает пресс-служба УФСИН России по Саратовской области.

Алена П., которая отбывает наказание в Вольском районе, стала лауреатом первой степени 4-го Международного Фестиваля народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины». Она представила бумажную скульптуру в виде быка, на создание которой ушло около двух недель и 1000 деталей.

Всего в конкурсе было представлено более 500 творческих работ из 51 территориального органа ФСИН России.

Саратовские заключенные уже занимали призовые места на конкурсе

Саратовские заключенные уже занимали призовые места на конкурсе