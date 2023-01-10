Обанкротившийся военный завод в Энгельсе планируют передать государству

Обанкротившийся оборонный завод в Энгельсе планируют передать в собственность государства, о чем сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и энергетики.

Речь идет о 9-й центральном автомобильном ремонтном заводе, который выполняет работы по капитальному ремонту с модернизацией гусеничной и автомобильной техники, техническому надзору гусеничных транспортеров-тягачей, а также гусеничных машин.

Собственник готов передать завод государству за сумму, за которую он купил предприятие.

- Материально-техническая база предприятия сохранена, однако она требует серьезного обновления, - отметили в минпроме.

Ранее это предприятие открыло вакансии для слесарей с зарплатами от 120 тысяч рублей. В вакансии был предусмотрен вахтовый метод работы с графиком 60/30.