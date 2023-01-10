Михаил Исаев о создании комитета по поддержке ветеранов: решение продиктовано временем

Председатель Саратовской облдумы Михаил Исаев встретился с Романом Бусаргиным, который предложил создать при законодательном собрании региона комитет, который будет заниматься делами ветеранов, в том числе в зоне СВО.

- Планируется, что новый комитет будет работать с ветеранами и патриотическими организациями, участниками СВО. На ближайшем заседании облдумы мы рассмотрим эту инициативу Романа Бусаргина. Уверен, что парламентарии ее поддержат.

Создание профильного комитета в Думе продиктовано временем. Необходимо рассмотреть много проблем на законодательном уровне. Правительство сможет разрабатывать и корректировать меры поддержки, изучать опыт других регионов, формировать более эффективные меры патриотического воспитания, - отметил Михаил Исаев.