Роман Бусаргин предложил создать в Саратовской областной Думе комитет по делам ветеранов

Роман Бусаргин на встрече с парламентариями

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил создать в облдуме комитет по делам ветеранов, в том числе побывавших в зоне СВО. Об этом сообщается в его Телеграм-канале.

Вопрос глава региона обсудил на встрече с Михаилом Исаевым и Александром Янкловичем.

По замыслу Бусаргина, новый комитет будет заниматься совершенствованием законодательства по мерам поддержки участников и ветеранов боевых действий, а также вопросами патриотического воспитания. Предлагается использовать опыт и практику других регионов.

Михаил Исаев поддержал инициативу Губернатора. Вопрос предполагается рассмотреть на ближайшем заседании Саратовской областной Думы.