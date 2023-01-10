В Саратове пьяный мужчина не смог помочь подруге с полкой и убил ее – уголовное дело передано суду

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Саратовские следователи завершили расследование дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Как сообщает релиз, днем 12 октября 2022 года 40-летний мужчина напился дома у 41-летней приятельницы, а после этого предложил ей помочь повестить полку на стену. Когда у него не получилось, хозяйка квартиры оскорбила его – в ответ гость несколько раз ударил ее по голове, женщина умерла.

В тот же день мужчина позвонил в полицию и сознался в убийстве. Позже злоумышленник решил сбежать с места преступления, но был задержан. На него заведено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть. Дело направлено в суд.

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