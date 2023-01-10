В саратовском министерстве образования рекомендовали отменить занятия во всех школах губернии

Фото: Архив КП
Завтра, 11 января, следует отменить занятия для всех школьников региона с первого по 11 классы включительно, сообщили в министерстве образования Саратовской области.
Чиновники тем не менее напомнили, что окончательное решение об отмене занятий принимает руководство каждой школы самостоятельно.
В школы выйдут на работу учителя, чтобы обучать тех детей, которых родители не могут оставить дома. Для остальных детей обучение будет вестись дистанционно – задания появятся на сайтах образовательных заведений.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.