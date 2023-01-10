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НовостиОбщество10 января 2023 13:53

В саратовском министерстве образования рекомендовали отменить занятия во всех школах губернии

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Завтра, 11 января, следует отменить занятия для всех школьников региона с первого по 11 классы включительно, сообщили в министерстве образования Саратовской области.

Чиновники тем не менее напомнили, что окончательное решение об отмене занятий принимает руководство каждой школы самостоятельно.

В школы выйдут на работу учителя, чтобы обучать тех детей, которых родители не могут оставить дома. Для остальных детей обучение будет вестись дистанционно – задания появятся на сайтах образовательных заведений.

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