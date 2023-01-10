В Саратовской области фельдшеров будут страховать от нападений неадекватных пациентов

В Саратовской области фельдшеров принято решение страховать от нападений неадекватных пациентов.

- Участились случаи нападения на фельдшеров скорой помощи. За новогодние праздники произошло четыре таких случая.

Региональное министерство здравоохранения разработает схему страхования фельдшеров. Так они смогут получить дополнительную материальную компенсацию в случае инцидента, - рассказал Роман Бусаргин.

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