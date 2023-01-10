фото: ВГТРК

Бывший глава саратовского ФСБ возглавит управление в Донецкой Народной Республике. Об этом редакции «КП-Саратов» заявил осведомленный источник.

Экс-руководитель УФСБ по Саратовской области Олег Боломожнов возглавит управление ведомства в ДНР. Не так давно должность начальника управления по Саратовской области занял Сергей Уйманов, работавший ранее в Свердловской и Воронежской областях.

Олег Боломожнов работал в Саратове с августа 2019 до декабря 2022 года

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.