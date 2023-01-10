Фото: ЗАГС по Саратовской области
В Хвалынске отметили «золотую свадьбу» для четы местных жителей Юрия и Валентины Евдокимовых.
Будущие супруги родились с разницей в два года в одной комнате. Семья маленького Юры переехала в другой дом, а будущие родители Валентины заселились в ранее занятое ими помещение.
Дети не дружили, когда учились в одной школе. Однако через год после ее окончания встретились в сельском клубе и завели отношения.
Через три года Юрия забрали в армию. Валентина дождалась своего молодого человека и в новогодние праздники 1973 года они поженились.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.