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НовостиОбщество10 января 2023 13:23

В Хвалынске отметили «золотую свадьбу» для четы местных жителей

Наталия Калинина
Фото: ЗАГС по Саратовской области

Фото: ЗАГС по Саратовской области

В Хвалынске отметили «золотую свадьбу» для четы местных жителей Юрия и Валентины Евдокимовых.

Будущие супруги родились с разницей в два года в одной комнате. Семья маленького Юры переехала в другой дом, а будущие родители Валентины заселились в ранее занятое ими помещение.

Дети не дружили, когда учились в одной школе. Однако через год после ее окончания встретились в сельском клубе и завели отношения.

Через три года Юрия забрали в армию. Валентина дождалась своего молодого человека и в новогодние праздники 1973 года они поженились.

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