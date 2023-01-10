На новогодних праздниках 106 животным в Саратовской области потребовалась помощь ветеринаров

Сурок. Архив КП

В течение новогодних праздников 106 животным в Саратовской области потребовалась помощь ветеринаров. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

В период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года ветеринары региона амбулаторно 106 собак и кошек.

Специалисты провели 17 операций, девять лабораторных анализов, сделали восемь рентгенов и три УЗИ.

59 домашних животных привили от бешенства, а 55 животных ассоциированными вакцинами.

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